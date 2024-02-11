Алекс Гальченюк сравнил «СКА Арену» с ареной «Монреаля»

29-летний американский нападающий СКА Алекс Гальченюк после первой проведённой встречи регулярного чемпионата КХЛ на новой «СКА Арене» с «Сочи» (8:1) отметил впечатляющий уровень спортивного сооружения, сравнив его с канадским стадионом «Белл-центр», на котором выступает в НХЛ «Монреаль Канадиенс».

«Это самая большая арена в мире, поэтому энергия, эмоции, всё было супер. Продолжаем дальше. Торжественная часть перед матчем придала эмоций, зарядила нас. Хотели подарить болельщикам красивый хороший хоккей.

Выделяется масштаб арены. Не просто так она самая большая в мире. Грандиозная большая арена, много пространства. У нас тут всё шикарно – бани, бассейны. Но самое главное, что болельщики заполнили трибуны и придали нам эмоций. Рекорд удался.

Сравнил бы эту арену с ареной «Монреаля». Особенно вверху, когда до конца забиты трибуны, вообще – один в один! Такие же штуки там железные, тоже трибуны так до потолка идут. Все другие арены поменьше, трудно сравнить, а у «Монреаля» арена похожа, она же вторая в мире по вместимости.

Акустика? И в Ледовом шикарно было. В Питере очень любят хоккей, классная атмосфера. Я это понял ещё до того, как вышел на лёд, когда просто увидел, как команда играет, ещё до начала сезона. Сразу чувствуется, что это хоккейный город. И в Ледовом классно болели, теперь перетащили все эти эмоции сюда. На акустику не особо обращал внимания, но мне кажется, здесь погромче.

В Ледовом уютная была раздевалка, а тут масштаб намного больше. Зато все помещаются, весь наш состав. Привыкнем. Когда были здесь в первый раз, тут ни ковров не было, ничего, сегодня уже намного уютнее», — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.