Плотников стал восьмым игроком в истории КХЛ, покорившим отметку в 500 очков

33-летний российский нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (5:1) отметился результативной передачей и покорил отметку в 500 (215+285) очков за карьеру в КХЛ. Для этого ему потребовалось 880 матчей.

Он стал лишь шестым игроком с 500+ очками за карьеру в КХЛ. Аналогичным достижением могут похвастаться Сергей Мозякин (928), Вадим Шипачёв (915), Александр Радулов (694), Данис Зарипов (685), Никита Гусев (590), Найджел Доус (550) и Сергей Широков (509).

Отметим, что в нынешнем сезоне КХЛ Плотников принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 25 (13+12) результативными действиями при показателе полезности «0». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.