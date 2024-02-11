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Ротенберг — о речи Миллера: каждый пустил слезу внутри себя. Правда всегда душу берёт

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от речи председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера на церемонии открытия «СКА Арены» перед встречей регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (8:1).

«Речь Миллера? Здесь каждый человек пустил слезу внутри себя. Потому что правда всегда душу берёт. Присоединяюсь к сказанному», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в следующем матче домашней серии в рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА примет тольяттинскую «Ладу» (13 февраля), затем уфимский «Салават Юлаев» (15 февраля), нижегородское «Торпедо» (18 февраля) и череповецкую «Северсталь» (20 февраля).