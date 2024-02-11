Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времён НХЛ до 59 голов

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает погоню за великим снайперским рекордом НХЛ Уэйна Гретцки.

Благодаря голу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в ворота «Ванкувер Кэнакс» (2:2, идёт второй период) отставание Овечкина сократилось до 59 шайб. Для россиянина эта шайба стала 835-й за карьеру в НХЛ, в то время как на счету легендарного канадца – 894 гола.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 835 шайб и сделал 686 результативных передач (1521 очко) в 1395 матчах при показателе полезности «+51». Его контракт с клубом на общую сумму в $ 47,5 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает в 2026 году.