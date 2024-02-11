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Овечкин продлил голевую серию до пяти матчей, поразив ворота «Ванкувера»

Овечкин продлил голевую серию до пяти матчей, поразив ворота «Ванкувера»
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт второй период, счёт равный – 2:2.

В середине второй двадцатиминутки 38-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин вывел свою команду вперёд в счёте – 2:1. Результативные передачи на счету Дилана Строума и Ти Джея Оши.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что накануне в игре с «Бостон Брюинз» (3:0) Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Таким образом, Александр продлил свою голевую серию уже до пяти матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин проводит свой 48-й матч в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Вашингтона», на его счету 36 (13+23) результативных действий при показателе полезности «-16». Отставание до голевого рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ составляет уже 59 шайб.

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11 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Сандин) – 01:08     1:1 Гарланд (Юульсен) – 11:09     2:1 Овечкин (Строум, Оши) – 27:37     2:2 Хёгландер (Петтерссон, Хьюз) – 28:48    
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