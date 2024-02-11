Овечкин продлил голевую серию до пяти матчей, поразив ворота «Ванкувера»

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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт второй период, счёт равный – 2:2.

В середине второй двадцатиминутки 38-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин вывел свою команду вперёд в счёте – 2:1. Результативные передачи на счету Дилана Строума и Ти Джея Оши.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что накануне в игре с «Бостон Брюинз» (3:0) Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Таким образом, Александр продлил свою голевую серию уже до пяти матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин проводит свой 48-й матч в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Вашингтона», на его счету 36 (13+23) результативных действий при показателе полезности «-16». Отставание до голевого рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ составляет уже 59 шайб.