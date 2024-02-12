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«Феноменален». Эвандер Кейн восхитился игрой Патрика Махоумса в Супербоуле-2024

«Феноменален». Эвандер Кейн восхитился игрой Патрика Махоумса в Супербоуле-2024
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился впечатлениями от игры квотербека команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс» Патрика Махоумса в Супербоуле-2024, который состоялся этой ночью в Парадайсе (Невада).

Напомним, «Чифс» победили «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счётом 25:22 и стали чемпионами НФЛ второй год подряд. Махоумс в этом матче бросил на 333 ярда.

«Невероятная игра! Патрик Махоумс просто феноменален», — написал Кейн.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 32-летнего Кейна 31 (18+13) очко в 47 матчах.

«Эдмонтон» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 61 очко. В следующем матче «Ойлерз» 14 февраля примут дома «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Дюбуа (Спенс, Мур) – 22:38 (pp)     2:0 Льюис (Байфилд) – 23:27     3:0 Байфилд (Гавриков, Рой) – 47:06     4:0 Байфилд (Копитар, Кемпе) – 57:18    
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