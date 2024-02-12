Вратарь «Каролины» Раанта пропустит минимум две недели из-за травмы

Финский голкипер «Каролины Харрикейнз» Антти Раанта не сможет помочь своей команде как минимум две ближайшие недели из-за травмы нижней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ.

Напомним, Раанта получил повреждение в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:2), который прошёл 9 февраля. Примечательно, что финн поменял по ходу встречи российского вратаря «ураганов» Петра Кочеткова, который пропустил две шайбы за несколько секунд, включая курьёзную с центра площадки. В итоге после того, как Раанта не смог продолжить матч, россиянин вернулся на лёд.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Раанты 24 матча, в которых он отражал 87,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,99 и одном шат-ауте.