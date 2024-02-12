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Видео победного гола «Ванкувера» в овертайме после грубейшей ошибки игрока «Вашингтона»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме — 3:2.

Победный гол «Ванкувера» на последних секундах овертайма случился из-за грубейшей ошибки нападающего «Вашингтона» Коннора Макмайкла. 23-летний форвард в своей зоне решил сделать пас себе за спину, чего не ожидал партнёр по команде. Шайбу перехватил нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер, который точным броском принёс победу «Кэнакс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах. «Столичные» имеют 54 очка и делят с «Нью-Джерси Дэвилз» 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.