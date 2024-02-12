«Дональд Трамп потерпел поражение». Гашек оценил итоги Супербоула-2024

58-летний чешский бывший голкипер Доминик Гашек прокомментировал победу «Канзас-Сити Чифс» над «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счётом 25:22 в Супербоуле-2024, который состоялся этой ночью в Парадайсе (Невада).

«Дональд Трамп потерпел поражение. Друг Тейлор Свифт (игрок «Канзас-Сити» Трэвис Келси. — Прим. «Чемпионата») вместе с «Чифс» выиграли Супербоул. А теперь серьёзно. Пример Тейлор Свифт ясно показывает, как связаны спорт, культура и политика, когда культура и спорт являются частью общественной жизни. Мы всегда об этом думаем!» — написал Гашек в своей соцсети.

Знаменитая американская певица Тейлор Свифт известна своей поддержкой действующего президента США Джо Байдена. Экс-президент США Дональд Трамп планирует бороться за пост президента страны в 2024 году.