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Овечкин приблизился к рекордам по голам и очкам в матчах во время Супербоула

Овечкин приблизился к рекордам по голам и очкам в матчах во время Супербоула
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (2:3). В эту же ночь в Парадайсе (Невада) прошёл матч Супербоула-2024, в котором «Канзас-Сити Чифс» одержал победу над «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счётом 25:22.

Овечкин приблизился к рекордам по голам и очкам в матчах во время Супербоула. Теперь на счету россиянина стало 13 голов и 20 очков в таких матчах. Россиянин занимает второе место по этим показателям. Лидером же по очкам в матчах, которые состоялись во время Супербоула, является канадский нападающий Фил Эспозито. На счету канадца 16 голов и 32 набранных очка.

Овечкин продлил свою голевую серию до пяти матчей и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам до 59 шайб.

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