«Адмирал» показал форму с драконом, посвящённую китайскому Новому году

Пресс-служба «Адмирала» показала форму с драконом, посвящённую китайскому Новому году. Сообщается, что в этой форме владивостокцы проведут заключительную четырёхматчевую домашнюю серию.

«Владивосток и азиатская культура всегда шли рука об руку, и теперь эта связь находит отражение на льду. Уже завтра «моряки» выйдут на лёд в уникальной форме, которая отражает глубину и красоту азиатской культуры. Экипировка создана с особым вниманием к деталям, что заметно и по переработанному логотипу. На обновлённую эмблему добавили главный символ 2024 года — зелёного дракона, обвивающего якорь», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: ХК «Адмирал»

13 и 14 февраля «Адмирал» сыграет с астанинским «Барысом». 16 и 18 февраля владивостокцы примут на своём льду челябинский «Трактор».