«Сочи» и «Адмирал» потеряли шансы на участие в Кубке Гагарина — 2024

Сразу две команды лишились математических шансов на участие в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024 по итогам прошедшего игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Сочи», разгромно проиграв в Санкт-Петербурге СКА (1:8) в первом матче на «СКА-Арене», уже точно не примет участия в весенней стадии соревнований КХЛ. Вслед за южанами шансы потерял и клуб из Владивостока – «Адмирал», так как «Нефтехимик» набрал очки в выездном матче с нижегородским «Торпедо» (4:3 ОТ).

Напомним, «Сочи», набрав 47 очков в 62 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (49) – 11-й на Востоке. «Нефтехимик» (64), идущий восьмым на Востоке, продолжает борьбу за плей-офф, имея преимущество в два очка над «Амуром» (62).