Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» и «Адмирал» потеряли шансы на участие в Кубке Гагарина — 2024

«Сочи» и «Адмирал» потеряли шансы на участие в Кубке Гагарина — 2024
Комментарии

Сразу две команды лишились математических шансов на участие в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024 по итогам прошедшего игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Сочи», разгромно проиграв в Санкт-Петербурге СКА (1:8) в первом матче на «СКА-Арене», уже точно не примет участия в весенней стадии соревнований КХЛ. Вслед за южанами шансы потерял и клуб из Владивостока – «Адмирал», так как «Нефтехимик» набрал очки в выездном матче с нижегородским «Торпедо» (4:3 ОТ).

Напомним, «Сочи», набрав 47 очков в 62 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (49) – 11-й на Востоке. «Нефтехимик» (64), идущий восьмым на Востоке, продолжает борьбу за плей-офф, имея преимущество в два очка над «Амуром» (62).

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Материалы по теме
Видео
СКА устроил разгром «Сочи» в первом домашнем матче на «СКА Арене», забросив 8 шайб
Видео
«Нефтехимик» вырвал победу в овертайме в матче с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android