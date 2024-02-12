Рейтинг тренеров КХЛ: Козлов вырвался в лидеры, у Заварухина первый кризис в «Тракторе»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.