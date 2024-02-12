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Рейтинг тренеров КХЛ: Козлов вырвался в лидеры, у Заварухина первый кризис в «Тракторе»

Рейтинг тренеров КХЛ: Козлов вырвался в лидеры, у Заварухина первый кризис в «Тракторе»
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.

МестоТренерКлуб
1 (5)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
2 (6)Алексей Жамнов«Спартак»
3 (2)Андрей Разин«Металлург»
4 (1)Роман РотенбергСКА
5 (10)Алексей Кудашов«Динамо» М
6 (7)Михаил Кравец«Авангард»
7 (8)Андрей Козырев«Северсталь»
8 (3)Игорь Никитин«Локомотив»
9 (4)Зинэтула Билялетдинов«Ак Барс»
10 (12)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
11 (11)Игорь Ларионов«Торпедо»
12 (17)Андрей Мартемьянов«Амур»
13 (19)Сергей ФёдоровЦСКА
14 (13)Николай Заварухин«Автомобилист»
15 (9)Алексей Заварухин«Трактор»
16 (14)Олег Браташ«Лада»
17 (15)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
18 (16)Виктор Игнатьев«Куньлунь»
19 (20)Сергей Кривокрасов«Сибирь»
20 (18)Леонид Тамбиев«Адмирал»
21 (21)Дмитрий КокоревХК «Сочи»
22 (22)Дмитрий Рябыкин«Витязь»
23 (23)Олег Болякин«Барыс»
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