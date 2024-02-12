The Athletic включил в рейтинг 4 российских игроков, которые могут сменить команду в НХЛ

Журналист авторитетного североамериканского издания The Athletic Крис Джонстон представил рейтинг из 44 хоккеистов НХЛ, которые имеют высокие шансы сменить команду до окончания периода переходов игроков в лиге.

Рейтинг игроков НХЛ по состоянию на 12 февраля, чья вероятность обмена наиболее высока:

1. Крис Танев («Калгари Флэймз»);

2. Ноа Хэнифин («Калгари Флэймз»);

3. Шон Уокер («Филадельфия Флайерз»);

4. Адам Хенрик («Анахайм Дакс»);

5. Владимир Тарасенко («Оттава Сенаторз»);

6. Джейк Гюнцель («Питтсбург Пингвинз»);

7. Скотт Лотон («Филадельфия Флайерз»);

8. Александр Каррье («Нэшвилл Предаторз»);

9. Джейк Аллен («Монреаль Канадиенс»);

10. Джейкоб Чикран («Оттава Сенаторз»);

...

15. Илья Любушкин («Анахайм Дакс»);

...

20. Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»);

...

42. Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»).

Примечательно, что имена Тарасенко, Любушкина и Барабанова так или иначе уже фигурировали в списках кандидатов различных источников о возможных переходах в нынешнем сезоне НХЛ, однако фамилия Бучневича в подобных рейтингах почти не встречалась. В нынешнем сезоне Павел принял участие в 49 матчах в составе «Сент-Луиса», отметившись 40 (17+23) результативными действиями при показателе полезности «+12».