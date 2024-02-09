Тарасенко привлёк внимание «Эдмонтона». Он может занять место в звене с Драйзайтлем

32-летний российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко до конца периода переходов игроков в НХЛ может пополнить состав «Эдмонтон Ойлерз», считает авторитетный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.

«Ойлерз» заняты внутренними дискуссиями за четыре недели до крайнего срока обмена. Их главным приоритетом, насколько мы понимаем, является поиск нападающего в топ-6. Идея состоит в том, чтобы найти партнёра в звено Леона Драйзайтля.

На прошлой неделе мы упомянули нападающего «Питтсбург Пингвинз» Джейка Гюнцеля как очень громкое имя, но кто знает, доступен ли он вообще. Идея воссоединения с нападающим «Сиэтл Кракен» Джорданом Эберле также набирает обороты во фронт-офисе «Ойлерз».

Форвард «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко на прошлой неделе сменил агентов в четвёртый раз за три года. У него есть полный пункт о запрете обмена, но я считаю, что он отказался бы от него ради такого клуба, как «Эдмонтон». Совершенно точно, Тарасенко находится в поле зрения «Ойлерз», — приводит слова Лебрюна TSN.

Напомним, в нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 45 матчах за «Оттаву», в которых отметился 33 (13+20) результативными действиями при показателе полезности «+11». Перед началом сезона-2023/2024 он заключил однолетний контракт с клубом на сумму в $ 5 млн.