Данила Юров сообщил о продлении контракта с «Металлургом»

20-летний российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров сообщил, что в ближайшее время продлит контракт с клубом и останется в команде как минимум ещё на один сезон.

«Когда ждать официального подтверждения? Ну, я думаю, что в ближайшее время. В принципе, все детали улажены. Можно сказать, что я остаюсь», — сказал Юров в эфире программы «Это хоккей, брат!» на YouTube.

Напомним, в нынешнем сезоне Юров принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Металлурга», в которых отметился 47 (21+26) результативными действиями при показателе полезности «+20». Всего в КХЛ на его счету 190 встреч и 62 (29+33) очка. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.

В 2022 году Юров был выбран на драфте НХЛ клубом «Миннесота Уайлд» в первом раунде под общим 24-м номером.