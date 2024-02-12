Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голдобин обновил клубный рекорд «Спартака» по количеству голевых передач за сезон

Голдобин обновил клубный рекорд «Спартака» по количеству голевых передач за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний российский нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин обновил один из рекордов красно-белых, отметившись голевой передачей в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (4:1, идёт третий период).

Результативная передача на словацкого защитника «Спартака» Михала Чайковски стала для Голдобина 38-й в нынешнем сезоне. Это новый рекорд по голевым передачам для игроков «Спартака» в регулярных чемпионатах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Прошлым рекордсменом являлся словацкий нападающий Бранко Радивоевич, совершивший 37 ассистов в сезоне-2009/2010.

Напомним, в нынешнем сезоне Голдобин принял участие в 62 матчах в составе «Спартака», набрав 73 (35+38) очка при показателе полезности «+11».

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 5
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Ковальчук, Мальцев) – 00:49 (5x5)     1:1 Тесанов (Лихачёв, Алексеев) – 05:21 (5x5)     1:2 Морозов (Филин) – 23:21 (5x5)     1:3 Чайковски (Голдобин) – 28:09 (5x5)     1:4 Принс – 47:29 (5x5)     1:5 Мальцев (Голдобин) – 55:35 (5x5)    
Материалы по теме
Голдобин побил рекорд результативности «Спартака», установленный Кожевниковым в 1982 году
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android