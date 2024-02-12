Голдобин обновил клубный рекорд «Спартака» по количеству голевых передач за сезон

28-летний российский нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин обновил один из рекордов красно-белых, отметившись голевой передачей в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (4:1, идёт третий период).
Результативная передача на словацкого защитника «Спартака» Михала Чайковски стала для Голдобина 38-й в нынешнем сезоне. Это новый рекорд по голевым передачам для игроков «Спартака» в регулярных чемпионатах.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Прошлым рекордсменом являлся словацкий нападающий Бранко Радивоевич, совершивший 37 ассистов в сезоне-2009/2010.
Напомним, в нынешнем сезоне Голдобин принял участие в 62 матчах в составе «Спартака», набрав 73 (35+38) очка при показателе полезности «+11».
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