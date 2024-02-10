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Голдобин побил рекорд результативности «Спартака», установленный Кожевниковым в 1982 году

Голдобин побил рекорд результативности «Спартака», установленный Кожевниковым в 1982 году
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28-летний российский нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин вписал своё имя в историю клуба, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом» (4:1).

На счету Голдобина в этом сезоне стало 72 (35+37) очка в 61 матче. До того рекордсменом по количеству результативных действий в составе «Спартака» был Александр Кожевников – 71 (43+28) очко в сезоне-1981/1982.

Напомним, всего за карьеру в КХЛ Голдобин провёл 248 матчей, в которых совершил 195 (91+104) результативных действий при показателе полезности «+36». Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 апреля 2025 года. Ранее в КХЛ он выступал в составе ЦСКА и магнитогорского «Металлурга».

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