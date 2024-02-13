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Беляев — о крупной победе над «Локомотивом»: «Спартак» гнёт свою линию с любой командой

Беляев — о крупной победе над «Локомотивом»: «Спартак» гнёт свою линию с любой командой
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Нападающий «Спартака» Александр Беляев прокомментировал крупную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:1).

«Мы гнём свою линию с любой командой. С Ярославлем где-то не везло в прошлых матчах. Сегодня утром обсудили, как будем играть, проходить среднюю зону. Нужно было сыграть проще, свои амбиции убрать на второй план. Важен лишь командный результат. Всё это сыграло в нашу пользу. Это сыграло за нас.

Где-то играли терпеливо. Раньше с «Локомотивом» пытались действовать за счёт коротких передач, а соперник классно играет в обороне. Сегодня договорились, что сыграем строго в средней зоне. У нас это получилось. В единоборствах были хороши. Скоро важнейшие матчи плей-офф, там будет не меньше единоборств. Нам нужно готовиться», — приводит слова Беляева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

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