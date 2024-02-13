Назаров — о решении ИИХФ: в Европе адекватным остался только рабочий класс

Известный тренер Андрей Назаров высказался о вчерашнем решении ИИХФ отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025.

«Решение ожидаемое, ничего нового мы не услышали. Будем только сильнее, преодолеем все трудности. Знаете, складывается ощущение, что во всей Европе адекватным остался только рабочий класс. Нужно попросить бастующих во Франции и Германии фермеров, чтобы они приехали к штаб-квартире ИИХФ в Цюрихе и высыпали перед входом пару грузовиков навоза. А Люку Тардифу (президенту ИИХФ. — Прим. «Чемпионата») дать в руки лопату и заставить лично всё убирать. Тогда он поймёт, что такое настоящая работа и труд», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.