Кожевников: решение ИИХФ — это политика, но надежды на другое решение были

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о вчерашнем решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025.

«Надежды на другое решение были с канадцами. Значит, не смогли продавить. Это политика, страшная вещь», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.

По словам представителей ИИХФ, следующее заседание по поводу возможного возвращения россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой организации пройдёт в мае 2025 года.