Плющев — о решении ИИХФ: сложно ожидать другого от людей, выполняющих указания по указке

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о вчерашнем решении ИИХФ отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025.

«Исходя из того, что в последнее время говорит международное спортивное поприще, никакой неожиданности нет. Сложно ожидать другого от людей, выполняющих указания по указке. Но рано загадывать, допустят ли нас до Олимпиады в 2026 году. Там меняется настроение от температуры. До этого времени загадывать не собираюсь. Не надо от них ничего ждать, надо заниматься своими делами», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.