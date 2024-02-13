«Ситуация крайне неприятная». Олимпийский чемпион — о решении ИИХФ по сборной России

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о вчерашнем решении ИИХФ отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025.

«Это было очевидно и год, и два назад. Судя по тем усилиям, которые прилагают наши «друзья» за рубежом, можно было это предположить. Прошлый президент ИИХФ Рене Фазель был контактным руководителем: он постоянно встречался с руководством российского хоккея, гостил в нашей стране. Отношения выстроились как минимум деловые, а потом они превратились в тёплые. Наша федерация всегда хорошо сотрудничала с ИИХФ, десятилетиями были прекрасные отношения.

Теперь назначили Люка Тардифа, — человека, который, по сути, от нас изолировался. Даже если есть вопросы, то нужно встречаться и обсуждать их. Тардиф — человек в себе, в какой-то скорлупе. Сейчас ситуация крайне неприятная. Как и когда можно будет выйти из неё – большой вопрос. Поэтому нужно заниматься развитием своего хоккея, работать над методикой и зрелищностью, привлекать зрителей. У нас много вопросов, ими нужно заниматься, а не оглядываться на ИИХФ. Ждать от этой организации чего-то хорошего нынче не приходится», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.