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«Ни совести, ни чести». Борис Михайлов отреагировал на отстранение сборной России

«Ни совести, ни чести». Борис Михайлов отреагировал на отстранение сборной России
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о вчерашнем решении ИИХФ отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025.

«Дело не в Люке Тардифе, он исполняет решения других. Он только подписывает бумагу: «да, согласны». Я прекрасно понимаю, что без сборной России интерес ко всем соревнованиям пропадает. Почему так настойчивы финны и шведы? Тоже понятно. Они никогда не были к нам дружелюбны. Мы их всегда обыгрываем, мы их ближайшие конкуренты. Они голосуют против для того, чтобы в каком-то виде зайти в призёры тех или иных соревнований. Нам нужно продолжать готовиться и работать. Всё равно они без нас никуда не денутся. Будут как мыши в клетке копаться, не более того. У них нет ни совести, ни чести – они всё прекрасно понимают. Давайте наберём терпения и будем готовить весь наш хоккей к 2026 году. Уверен, что к этому времени закончится СВО, мы победим и с нами будут совсем по-другому разговаривать. Никуда они не денутся», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.

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