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Стало известно, когда ИИХФ примет решение о допуске сборной России на Олимпиаду 2026 года

Стало известно, когда ИИХФ примет решение о допуске сборной России на Олимпиаду 2026 года
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, когда будет принято решение об участии сборной России на Олимпийских играх 2026 года.

«Как обычно, мы принимаем решение год за годом. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Белоруссии. Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Напомним, ранее ИИХФ объявила о решении запретить российской и белорусской национальным командам выступать на международных соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/2025. Таким образом, сборная России пропустит чемпионат мира 2025 года.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой МОК и ИИХФ после начала СВО на территории Украины в феврале 2022 года.

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