В Словакии призвали отменить запрет на вызов в сборную хоккеистов, выступающих в КХЛ

Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини призвал местную федерацию хоккея пересмотреть свою позицию, согласно которой словацкие хоккеисты, выступающие в КХЛ, не должны вызываться в национальную команду.

«Приближается чемпионат мира по хоккею, и у нас начинается абсурдная дискуссия в связи с тем, что игроки, выступающие в КХЛ, следовательно в российской хоккейной лиге, не должны представлять Словакию. Опять называются конкретные имена. Поэтому я призываю Словацкую федерацию хоккея серьёзно обдумать свою позицию и не торопиться с принятием решения, которое бы под бессмысленным давлением оппозиционных партий и СМИ не позволило бы этим хоккеистам представлять Словакию», — сказал Пеллегрини в своём видеообращении.

При этом политик привёл в пример НХЛ, которая не вводила никаких запретов в отношении российских хоккеистов.

Напомним, ранее хоккейные федерации некоторых европейских стран объявили, что не будут вызывать в свои национальные команды хоккеистов, выступающих в России.