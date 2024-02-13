Кожевников: я — спартач, но песня «Знаешь ли ты» мне не нравится, в ней нет смысла

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о своём отношении к песне МакSим — «Знаешь ли ты», которая является неофициальным гимном «Спартака». Песню часто включают на трибунах матчей хоккейного и футбольного «Спартака».

«В этой песне ни слова про «Спартак», ни смысла про команду, ничего нет. Я —спартач, но «Знаешь ли ты» мне не нравится. Там есть небольшой смысл про преданность, но не понимаю, почему её заводят постоянно», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В текущем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Спартак» набрал за 63 игры 84 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче красно-белые сыграют с череповецкой «Северсталью» 14 февраля.