Главный тренер «Автомобилиста»: Гусев один раз простил нас, второй раз не прощает

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил поражение в овертайме от московского «Динамо» и отметил победный гол нападающего бело-голубых Никиты Гусева.

«Хотели взять реванш за поражение в Москве, ребят упрекнуть не в чем, каждый из них выкладывался. Несмотря на счёт, игра была плей-оффная, много борьбы, жажды, стыков, где-то получалось их выиграть, где-то нет. В овертайме не разобрались под воротами, мастеровитый соперник наказал за это.

Эпизод с голом Миронова? Он нам и в Москве в пустые ворота забил. Неправильно сыграли в средней зоне, где-то стык был при броске, попала шайба в клюшку нашего защитника и изменила направление. Согласен, пассивно сыграли в средней зоне.

Рано начали играть на удержание? Просили сыграть первым игроком активно, но не получался быстрый накат на игроков «Динамо», могло показаться, что было у них территориальное преимущество.

Чего не хватило в овертайме? В основное время в большинстве попали в штангу, могли забить. Мастерство соперника решило исход матча: Гусев один раз простил нас, второй раз не прощает

Отсутствие Эберта? Приболел, простудное заболевание», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.