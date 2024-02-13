Кудашов рассказал, когда получивший травму Уил сможет вернуться на лёд

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, когда травмированый нападающий Джордан Уил сможет вернуться на лёд. Канадский форвард не принял участия в матче с «Автомобилистом» (2:1 ОТ).
«Когда вернётся Уил? Может быть, даже в следующей игре, торопиться не будем», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
В текущем сезоне на счету Уила 60 матчей, в которых нападающий набрал 69 очков — забросил 26 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «+13».
В следующем матче московское «Динамо» сыграет с минскими одноклубниками. Матч пройдёт в Москве 15 февраля. После 62 матчей текущего сезона бело-голубые занимают второе место в таблице Западной конференции КХЛ.