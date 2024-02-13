Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов рассказал, когда получивший травму Уил сможет вернуться на лёд

Кудашов рассказал, когда получивший травму Уил сможет вернуться на лёд
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, когда травмированый нападающий Джордан Уил сможет вернуться на лёд. Канадский форвард не принял участия в матче с «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

«Когда вернётся Уил? Может быть, даже в следующей игре, торопиться не будем», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В текущем сезоне на счету Уила 60 матчей, в которых нападающий набрал 69 очков — забросил 26 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «+13».

В следующем матче московское «Динамо» сыграет с минскими одноклубниками. Матч пройдёт в Москве 15 февраля. После 62 матчей текущего сезона бело-голубые занимают второе место в таблице Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Гол Никиты Гусева в овертайме принёс «Динамо» победу в матче с «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android