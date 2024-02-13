Кравец — о 2:7 с «Салаватом»: стыдно, что люди за нас болеют, а мы взяли и слили игру

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил чувствительное поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:7).

«По игре три момента. В первом периоде, полностью владея инициативой и перебросав соперника, нужно забивать голы. В большинстве провели восемь минут и не забили ни одного гола. Ну и третье, конечно, нельзя опускать руки, нужно бороться до конца и выкладываться, а не спускать игру и пропускать в конце столько голов. Это неправильно. Сделали 43 броска и проиграли игру, но виноваты сами.

Мы играем не только для себя, но и для своих болельщиков. Нужно бороться и не сдаваться никогда. Мне самому стыдно, я понимаю, что люди за нас болеют, а мы взяли и вот так в концовке слили игру», — сказал Кравец на пресс-конференции после матча.