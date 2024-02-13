Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» и не смог вновь войти в зону плей-офф КХЛ

«Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» и не смог вновь войти в зону плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кошелев (Семёнов) – 08:15 (5x5)     2:0 А. Радулов (Марченко, Галимов) – 22:55 (5x5)     3:0 Сафонов (Шипачёв, Миллер) – 27:41 (5x4)    

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев с передачи Кирилла Семёнова. В начале второго периода удвоил преимущество казанцев Александр Радулов, которому ассистировали Алексей Марченко и Артём Галимов. Третью шайбу хозяев забросил Илья Сафонов с передач Вадима Шипачёва и Митчелла Миллера.

Таким образом, «Нефтехимик» не смог вновь подняться в зону плей-офф и остался на девятой строчке в таблице Восточной конференции. Нижнекамцы имеют равное количество очков с «Амуром», но имеют на игру больше и уступают по дополнительным показателям.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android