«Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» и не смог вновь войти в зону плей-офф КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:0.
На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев с передачи Кирилла Семёнова. В начале второго периода удвоил преимущество казанцев Александр Радулов, которому ассистировали Алексей Марченко и Артём Галимов. Третью шайбу хозяев забросил Илья Сафонов с передач Вадима Шипачёва и Митчелла Миллера.
Таким образом, «Нефтехимик» не смог вновь подняться в зону плей-офф и остался на девятой строчке в таблице Восточной конференции. Нижнекамцы имеют равное количество очков с «Амуром», но имеют на игру больше и уступают по дополнительным показателям.
- 13 февраля 2024
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