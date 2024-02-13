Минское «Динамо» обыграло «Витязь» и стало последним участником плей-офф КХЛ от Запада

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и минским «Динамо». Победу в матче одержали минчане со счётом 3:2.

На 14-й минуте счёт открыл форвард хозяев Александр Дарьин. Минчанам удалось сравнять счёт в большинстве на 17-й минуте — отличился Ник Меркли. Во втором периоде «Динамо» забросило две шайбы — отличились Роман Горбунов и Дмитрий Коробов. «Витязь» сумел сократить отставание в счёте в третьем периоде благодаря голу Александра Яремчука, но на большее подмосковную команду не хватило.

Благодаря этой победе минчане стали последним участником плей-офф от Западной конференции КХЛ.