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Минское «Динамо» обыграло «Витязь» и стало последним участником плей-офф КХЛ от Запада

Минское «Динамо» обыграло «Витязь» и стало последним участником плей-офф КХЛ от Запада
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и минским «Динамо». Победу в матче одержали минчане со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Дарьин (Цицюра) – 13:17 (5x5)     1:1 Меркли (Волков) – 16:16 (5x4)     1:2 Горбунов (Хэмилтон) – 25:52 (5x5)     1:3 Коробов (Пинчук, Горбунов) – 37:55 (5x5)     2:3 Яремчук (Дарьин, Рой) – 42:59 (5x5)    

На 14-й минуте счёт открыл форвард хозяев Александр Дарьин. Минчанам удалось сравнять счёт в большинстве на 17-й минуте — отличился Ник Меркли. Во втором периоде «Динамо» забросило две шайбы — отличились Роман Горбунов и Дмитрий Коробов. «Витязь» сумел сократить отставание в счёте в третьем периоде благодаря голу Александра Яремчука, но на большее подмосковную команду не хватило.

Благодаря этой победе минчане стали последним участником плей-офф от Западной конференции КХЛ.

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