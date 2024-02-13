«Роман Борисович, не забирайте». Болельщица «Адмирала» попросила СКА оставить Бучельникова

Во Владивостоке прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» нанёс поражение астанинскому «Барысу» (4:2).

На трибунах была замечена болельщица с плакатом, на котором была написана просьба к главному тренеру СКА Роману Ротенбергу оставить в «Адмирале» арендованного нападающего Дмитрия Бучельникова. Форвард забил гол и отдал передачу в матче с «Барысом».

«Роман Борисович, не забирайте Бучельникова. Возьмите меня», — гласит надпись на плакате.

Фото: ХК «Адмирал»

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провёл за «Адмирал» 49 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач. Нападающий находится во владивостокском клубе на правах аренды до конца этого сезона. В прошлом сезоне Бучельников провёл 10 матчей за СКА и набрал 2 (1+1) очка.