Александр Овечкин забил в шестом матче подряд в НХЛ. Это его лучшая серия с 2018 года

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш». В ходе третьего периода гости впереди — 4:3.

Автором третьей шайбы в составе хозяев стал российский нападающий Александр Овечкин, реализовавший большинство на 50-й минуте. Капитан столичной команды отличился в шестом матче подряд, чего с ним не происходило с декабря 2018 года. Ассистентом у Овечкина выступил американский защитник Джон Карлсон. Для россиянина этот гол стал 305-м за карьеру в НХЛ при игре в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 14 шайб и сделав 23 результативные передачи при показателе полехности "-15" и 23 минутах штрафного времени.