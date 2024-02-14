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Александр Овечкин забил в шестом матче подряд в НХЛ. Это его лучшая серия с 2018 года

Александр Овечкин забил в шестом матче подряд в НХЛ. Это его лучшая серия с 2018 года
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш». В ходе третьего периода гости впереди — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Вуд, Лехконен) – 02:46     0:2 Тэйвз (Джохансен, Кольяно) – 04:57     1:2 Маленстин (Фехервари, Дауд) – 09:16     2:2 Макмайкл (Манта) – 10:00     2:3 Лехконен (Колтон, Байрэм) – 28:50     2:4 Рантанен (Лехконен, Маккиннон) – 37:03 (pp)     3:4 Овечкин (Карлсон, Манта) – 49:00 (pp)     3:5 Лехконен (Маккиннон, Рантанен) – 59:01     3:6 Вуд (Байрэм) – 59:27    

Автором третьей шайбы в составе хозяев стал российский нападающий Александр Овечкин, реализовавший большинство на 50-й минуте. Капитан столичной команды отличился в шестом матче подряд, чего с ним не происходило с декабря 2018 года. Ассистентом у Овечкина выступил американский защитник Джон Карлсон. Для россиянина этот гол стал 305-м за карьеру в НХЛ при игре в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 14 шайб и сделав 23 результативные передачи при показателе полехности "-15" и 23 минутах штрафного времени.

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