Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времён НХЛ до 58 голов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш». В ходе третьего периода гости впереди — 4:3.

Автором третьей шайбы в составе хозяев стал российский нападающий Александр Овечкин, реализовавший большинство на 50-й минуте. Капитан столичной команды отличился в шестом матче подряд, чего с ним не происходило с декабря 2018 года.

38-летний российский нападающий «Вашингтона» продолжает погоню за великим снайперским рекордом НХЛ Уэйна Гретцки. Благодаря голу в домашнем матче в ворота «Колорадо» отставание Овечкина сократилось до 58 шайб. Для россиянина эта шайба стала 836-й за карьеру в НХЛ, в то время как на счету легендарного канадца – 894 гола.