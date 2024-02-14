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«Оттава» одержала победу над «Коламбусом», у Дмитрия Воронкова гол

Сегодня, 14 февраля, «Оттава Сенаторз» на своей площадке обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 6:3 (3:1, 2:2, 1:0).

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Клод Жиру, Ридли Грейг и Эрик Бреннстрём, а также хет-трик на счету Брэди Ткачука. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

За «Коламбус» голами отличились россиянин Дмитрий Воронков, Бун Дженнер и Джек Рослович. Ворота команды защищал голкипер Даниил Тарасов, совершивший 24 сейва.

После 49 матчей «Оттава» занимает 15-е место в Восточной конференции с 46 очками. «Коламбус» расположился на 16-й строчке, набрав 42 очка в 52 играх.

Следующий матч «Оттава» проведёт с «Анахайм Дакс», а «Коламбус» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».