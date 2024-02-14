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«Оттава» одержала победу над «Коламбусом», у Дмитрия Воронкова гол

«Оттава» одержала победу над «Коламбусом», у Дмитрия Воронкова гол
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Сегодня, 14 февраля, «Оттава Сенаторз» на своей площадке обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 6:3 (3:1, 2:2, 1:0).

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Клод Жиру, Ридли Грейг и Эрик Бреннстрём, а также хет-трик на счету Брэди Ткачука. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

За «Коламбус» голами отличились россиянин Дмитрий Воронков, Бун Дженнер и Джек Рослович. Ворота команды защищал голкипер Даниил Тарасов, совершивший 24 сейва.

После 49 матчей «Оттава» занимает 15-е место в Восточной конференции с 46 очками. «Коламбус» расположился на 16-й строчке, набрав 42 очка в 52 играх.

Следующий матч «Оттава» проведёт с «Анахайм Дакс», а «Коламбус» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Джонсон, Марченко) – 07:11     1:1 Ткачук (Норрис, Жиру) – 09:48 (pp)     2:1 Ткачук – 10:36     3:1 Жиру (Келли) – 14:46 (sh)     4:1 Грейг (Тарасенко, Пинто) – 25:37     4:2 Дженнер (Годро, Веренски) – 30:41     4:3 Рослович (Гудбрансон, Бин) – 33:54     5:3 Ткачук (Жиру, Шабо) – 36:48 (pp)     6:3 Бреннстрём – 59:52    
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