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Пойнт — о 1000-м матче Маршана: это феноменальный игрок, который пользуется уважением

Пойнт — о 1000-м матче Маршана: это феноменальный игрок, который пользуется уважением
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27-летний канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал достижение отметки в 1000 матчей в НХЛ своим 35-летним соотечественником и коллегой по амплуа Брэдом Маршаном из «Бостон Брюинз».

«Брэд – отличный игрок. Каждый раз, когда вижу, как хоккеист преодолевает отметку в 1000 игр в НХЛ, это невероятная веха для любого. Да, он играет жёстко, но побеждает. Маршан был на Олимпиаде, чемпионатах мира и всё такое прочее. Это феноменальный игрок, и я думаю, что он определённо пользуется большим уважением в лиге, это точно», — приводит слова Пойнта североамериканский журналист Крис Кренн в социальной сети Х.

Напомним, в нынешнем сезоне Маршан принял участие в 53 матчах в составе «Бостона», отметившись 50 (25+25) результативными действиями при показателе полезности «+10». Всего за карьеру в НХЛ в 1000 матчах на его счету 912 (397+515) очков при коэффициенте полезности «+300».

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