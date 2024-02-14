Брэд Маршан провёл свой 1000-й матч в НХЛ и сделал два ассиста

35-летний хоккеист «Бостон Брюинз» Брэд Маршан вышел на лёд в 1000-й игре в своей НХЛ карьере. Произошло это событие в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней арене «Ти-Ди Гарден». Маршан успел отметить юбилей двумя ассистами. В момент публикации новости матч всё ещё продолжается, счёт 2:2.

Маршан провёл все 15 сезонов своей профессиональной карьере в составе «Брюинз». За 1000 матчей он сумел забросить 397 шайб и отдать 515 результативных передач.

Он является обладателем Кубка Стэнли 2011 года, дважды участвовал на Матче всех звёзд (2017, 2018). В 2016 году в составе сборной Канады смог выиграть чемпионат мира, проходивший в России.

Перед нынешним сезоном ветеран стал капитаном команды после того, как закончил карьеру Патрис Бержерон.