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Брэд Маршан провёл свой 1000-й матч в НХЛ и сделал два ассиста

Брэд Маршан провёл свой 1000-й матч в НХЛ и сделал два ассиста
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35-летний хоккеист «Бостон Брюинз» Брэд Маршан вышел на лёд в 1000-й игре в своей НХЛ карьере. Произошло это событие в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней арене «Ти-Ди Гарден». Маршан успел отметить юбилей двумя ассистами. В момент публикации новости матч всё ещё продолжается, счёт 2:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3-й период
2 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чернак (Хагель, Чирелли) – 03:21     0:2 Кучеров – 21:06 (pp)     1:2 Макэвой (Маршан, Пастрняк) – 22:04     2:2 ван Римсдайк (Маршан, Пастрняк) – 36:23    

Маршан провёл все 15 сезонов своей профессиональной карьере в составе «Брюинз». За 1000 матчей он сумел забросить 397 шайб и отдать 515 результативных передач.

Он является обладателем Кубка Стэнли 2011 года, дважды участвовал на Матче всех звёзд (2017, 2018). В 2016 году в составе сборной Канады смог выиграть чемпионат мира, проходивший в России.

Перед нынешним сезоном ветеран стал капитаном команды после того, как закончил карьеру Патрис Бержерон.

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