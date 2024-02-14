Овечкин: Кучеров может никогда не сыграть на Олимпиаде. Это безумие

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил надежду на то, что сборная России всё же вернётся к участию в международных соревнованиях.

«Я стараюсь об этом не думать, но Кучеров может никогда не сыграть на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть. Мы не в силах что-то изменить, а просто следуем правилам. Приятного мало, но что есть. Справедливо ли это? Мы сейчас ничего не можем сделать. Что они скажут: мы это сделаем? Сейчас мы сидим дома. Может, что-то изменится. Надеюсь», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Напомним, что Овечкин является четырёхкратным обладателем бронзовых наград чемпионата мира по хоккею (2005, 2007, 2016, 2019), дважды он брал серебро (2010, 2015) и трижды выигрывал золотые медали мирового первенства (2008, 2012, 2014). Всего на ЧМ он провёл 83 матча, в которых набрал 64 (35+29) очка при показателе полезности «+44». На Олимпийских играх – 17 встреч и 11 (8+3) результативных действий.