«Забудьте вы об этом». Известный агент — о возможном допуске России на Олимпиаду-2026

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев считает, что у России нет никаких шансов на возможную поездку на предстоящие Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«Есть ли возможность, что нас допустят до Олимпиады-2026? Да нет никакой возможности, забудьте вы об этом. Поймите правильно, что не с той стороны мы пытаемся прийти к ИИХФ. Воспитывайте хоккеистов, которые будут выбраны в первом раунде драфта НХЛ. Воспитывайте тех игроков, которые нужны в НХЛ.

Посмотрите, что происходит на сегодняшний день. Уже идут разговоры о том, что CHL — Канадская хоккейная лига — хочет снять запрет на драфт к себе российских и белорусских игроков. Почему они так решили? Да просто потому, что в прошлом году наши хоккеисты были выбраны в первом раунде НХЛ, в этом году планируются, что будут выбраны игроки в первом раунде драфта. Они понимают, что сами себя наказали, отказавшись от российских хоккеистов. Вот и всё», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, 12 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой на сезон-2024/2025. Решение по участию России на Олимпийских играх будет принято в феврале-марте 2025 года.