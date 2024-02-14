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Сергачёв: тяжело смотреть Олимпиаду без России. Хочу обыгрывать канадцев и американцев

Сергачёв: тяжело смотреть Олимпиаду без России. Хочу обыгрывать канадцев и американцев
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25-летний российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв выразил желание встретиться с представителями Канады и США в рамках международных соревнований.

«Тяжело смотреть Кубок мира или Олимпиаду без России, потому что у нас столько принципиальных противостояний – с США, с Канадой. Я хочу обыграть канадцев. Хочу обыграть американцев. Хочу быть лучшим в мире. Надеюсь, однажды у меня будет такой шанс», — приводит слова Сергачёва The Athletic.

Напомним, Сергачёв выступал за взрослую сборную России лишь на одном турнире – чемпионате мира 2019 года в Словакии, где национальная команда под руководством Ильи Воробьёва взяла бронзовые медали. На том турнире Михаил провёл 10 матчей, отметившись семью (1+6) результативными действиями при показателе полезности «+11».

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