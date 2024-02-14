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«Барыс» прервал 11-матчевую серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»

«Барыс» прервал 11-матчевую серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал казахстанский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря которой им удалось прервать 11-матчевую серию поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2024, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Барыс
Астана
0:1 Рымарев – 13:58 (5x5)     0:2 Камара (Оберг) – 18:06 (5x5)     0:3 Рымарев (Старченко) – 34:59 (5x5)     1:3 Горшков (Берлёв) – 44:11 (5x4)     2:3 Завгородний (Петьков) – 57:13 (6x5)    

В составе «Барыса» дублем отметился 35-летний казахстанский нападающий Евгений Рымарев, автором ещё одной заброшенной шайбы стал Энтони Камара. У «Адмирала» забрасывали Александр Горшков и Дмитрий Завгородний.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Барыс», набрав 48 очков в 63 матчах, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (51) – на 11-й позиции.

В следующем матче «Адмирал» примет челябинский «Трактор» (16 февраля), а «Барыс» продолжит выездную серию на Дальнем Востоке с «Амуром» (16 февраля).

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