«Барыс» прервал 11-матчевую серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал казахстанский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря которой им удалось прервать 11-матчевую серию поражений.
В составе «Барыса» дублем отметился 35-летний казахстанский нападающий Евгений Рымарев, автором ещё одной заброшенной шайбы стал Энтони Камара. У «Адмирала» забрасывали Александр Горшков и Дмитрий Завгородний.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, «Барыс», набрав 48 очков в 63 матчах, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (51) – на 11-й позиции.
В следующем матче «Адмирал» примет челябинский «Трактор» (16 февраля), а «Барыс» продолжит выездную серию на Дальнем Востоке с «Амуром» (16 февраля).
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