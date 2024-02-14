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СКА обратился в СДК КХЛ по двум эпизодам встречи с «Ладой»

Хоккейный клуб СКА подал обращение в Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой разъяснить два эпизода прошедшей накануне встречи с тольяттинской «Ладой» (2:1). Об этом сообщили корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

Эпизоды, по которым СКА попросил разъяснения:

На второй минуте встречи нападающий «Лады» Трой Джозефс нанёс удар в голову форварду хозяев Алексу Гальченюку ( удаления в матче зафиксировано не было. – Прим. «Чемпионата» );

); На 22‑й минуте защитник «Лады» Владислав Сёмин встретил в корпус Алекса Гальченюка, получив при этом пятиминутный штраф за блокировку.

Напомним, СКА, набрав 89 очков в 63 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Романа Ротенберга продолжат домашнюю серию игрой с уфимским «Салаватом Юлаевым» (15 февраля).