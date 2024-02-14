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У нападающего СКА Грицюка и гимнастки Данильчук родилась дочь

У нападающего СКА Грицюка и гимнастки Данильчук родилась дочь
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Пресс-служба санкт-петербургского СКА объявила о пополнении в семье 22-летнего российского нападающего Арсения Грицюка и омской гимнастки Виктории Данильчук.

«У пары этой ночью родилась дочь! Девочку назвали Есенией – здоровья маме и малышке. Ну а папе – красивых голов и отличной игры на радость семье!» — гласит заявление СКА в телеграм-канале

Напомним, в нынешнем сезоне Грицюк принял участие в 45 матчах в составе СКА в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 37 (19+18) результативными действиями при показателе полезности «+13». Всего в КХЛ он провёл 189 игр, набрав 121 (60+61) очко при коэффициенте полезности «+22». Контракт 22-летнего нападающего с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 апреля 2025 года.

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