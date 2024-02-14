А. Юдин: Джозефс доиграется, если продолжит творить грязь

Бывший игрок СКА, серебряный призёр ЧМ-2002, тренер Александр Юдин высказал недовольство грязной игрой хоккеистов «Лады» в матче с петербургским клубом.

«Вчера посмотрел матч СКА и «Лады» и был неприятно удивлён действиями тольяттинцев. Вы приехали на новую огромную арену, вышли перед 20 тысячами зрителей и показываете такой хоккей… Дело даже не в оборонительном стиле – другого и не ожидалось. Дело в грязи, провокациях и ударах в голову исподтишка. Ну так просто нельзя. Если уж хочется подраться – то договаривайтесь и деритесь нормально, а не так…

Особенно удивил Джозефс. Пресса его вовсю хвалит, у него действительно хорошая статистка, поставил рекорд клуба по голам, но раз ты снайпер, то и занимайся своим делом. Бросай по воротам, а не провоцируй. Он полматча пытался ударить Гальченюка по голове. В итоге на пару с Сёминым добился своего – лишили СКА важного игрока. Но ведь Джозефс – не Сёмин. Не самый габаритный и силовой игрок. А если кто-то начнёт охоту за ним? Ты творишь грязь, будь готов к тому, что доиграешься и будешь отвечать перед по-настоящему жёсткими ребятами типа того же Сёмина, но из других команд. Налетит разок на Лукоянова, Панина или Плотникова и сразу сбавит свой пыл», — сказал Юдин «Чемпионату».