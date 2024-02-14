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Капризов: мы, возможно, больше никогда не сможем сыграть на международных турнирах

Капризов: мы, возможно, больше никогда не сможем сыграть на международных турнирах
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов выразил разочарование отстранением сборных России от международных матчей и в частности от турнира за Кубок мира.

«Победный гол на Олимпиаде – один из лучших моментов в моей жизни. Кучерову уже 30, и он никогда не играл на Олимпиаде, а ведь он – один из лучших игроков в мире. Это тяжело для него и для всех. Нам приходится смотреть по телевизору, как другие ребята из НХЛ выступают на международных турнирах. Мысль о том, что мы или мои друзья из России, возможно, больше никогда не сможем там сыграть… Это просто несправедливо.

Может, другие страны нас не хотят, но мы бы хотели сыграть на Турнире четырёх наций. Это нечто особенное. Это НХЛ. Это должен был быть как Кубок мира, но участвуют только четыре страны. Не только нас нет, но и Швейцарии, Германии, Чехии, Словакии. Странно выглядит. Мне бы хотелось там сыграть. Наверное, буду смотреть по телевизору», — приводит слова Капризова The Athletic.

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