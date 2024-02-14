Главный тренер «Северстали» рассказал, за счёт чего удалось обыграть «Спартак»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (4:2) и заявил, что череповчане победили за счёт командных действий и слаженной игры в обороне.

«Получился интересный матч. Хороший уровень хоккея со стороны нашей команды, со стороны «Спартака». Мы победили за счёт командных действий. Концовка у нас тоже получилась. Сыграли исключительно на результат, сыграли чётко в обороне, и Саша [Самойлов] здорово сыграл на всём протяжении матча.

Удивил ли «Спартак»? Мы знаем, как они играют. Очень хорошая команда. Хорошие исполнители, есть рисунок. Мы старались победить, сегодня нам это удалось за счёт командных действий», — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

«Северсталь» впервые в сезоне одолела «Спартак» и довела победную серию до трёх матчей. Череповчане расположились на пятой строчке в таблице Западной конференции КХЛ.