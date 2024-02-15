Хеллебайк вышел на 8-е место в истории НХЛ по серии с тремя или менее пропущенными шайбами

В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (1:0).

Голкипер хозяев Коннор Хеллебайк оформил в этой встрече шат-аут.

Таким образом, эта игра стала для американца 30-й подряд в нынешнем сезоне, в которой он не пропустил более трёх шайб. Он вышел на восьмое место в истории НХЛ среди всех вратарей с аналогичной серией в пределах одного сезона, сравнявшись с Мартином Джонсом, Мартином Бродо и Элом Роллинсом. Лидером всех времён по продолжительности серии с тремя или менее пропущенными шайбами является Тини Томпсон (44).

«Виннипег» прервал пятиматчевую серию поражений, набрал 69 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.