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Хеллебайк вышел на 8-е место в истории НХЛ по серии с тремя или менее пропущенными шайбами

Хеллебайк вышел на 8-е место в истории НХЛ по серии с тремя или менее пропущенными шайбами
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В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (1:0).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Голкипер хозяев Коннор Хеллебайк оформил в этой встрече шат-аут.

Таким образом, эта игра стала для американца 30-й подряд в нынешнем сезоне, в которой он не пропустил более трёх шайб. Он вышел на восьмое место в истории НХЛ среди всех вратарей с аналогичной серией в пределах одного сезона, сравнявшись с Мартином Джонсом, Мартином Бродо и Элом Роллинсом. Лидером всех времён по продолжительности серии с тремя или менее пропущенными шайбами является Тини Томпсон (44).

«Виннипег» прервал пятиматчевую серию поражений, набрал 69 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бэррон (Пионк, Сэмберг) – 17:47    
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