Смит: в «Динамо» Мн было слишком много давления сверху. В таких условиях тяжело играть

Нападающий «Куньлуня» Джемел Смит заявил, что в минском «Динамо» было очень много давления со стороны организации, поэтому он решил расторгнуть контракт с клубом.

«Там нужно было делать так, так и так, а если этого не происходило, то было слишком много давления сверху. Не от болельщиков, а от организации. Мне не давали дышать, слишком много всего происходило. Это не приносит удовольствия, в таких условиях тяжело играть.

Думаю, обе стороны были заинтересованы в расторжении контракта. Дошло до того, что я перестал получать удовольствие, не чувствовал себя комфортно, не мог спать. Почувствовал, что мне лучше перейти в другое место, чем застрять там, где я не был по-настоящему счастлив», — сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джемелом Смитом читайте на «Чемпионате»: