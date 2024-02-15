Нападающий СКА Алекс Гальченюк помещён в список травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ. Форвард армейцев получил травму в столкновении с защитником «Лады» Владиславом Сёминым, который был наказан большим штрафом за блокировку.

Ранее СКА подал обращение в Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой разъяснить два эпизода прошедшей накануне встречи с тольяттинской «Ладой» (2:1), в том числе момент с травмой Гальченюка.

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Гальченюк проводит свой дебютный сезон в КХЛ. 30-летний нападающий в текущем сезоне провёл 59 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач.